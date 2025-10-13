В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автомобильных номеров без триколора
Предлжение запретить использовать автомобильные номера без российского триколора касается только транспорта, который зарегистрирован в России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Она напомнила, что изображение российского триколора на автомобильных номерных знаках предусмотрено ГОСТом, однако некоторые граждане нарушают его, делая себе номера без флага.
«И если обратить внимание на то, кто игнорирует ГОСТ, то выяснится, что это владельцы очень дорогих машин из определённых российских регионов», — указала Меркачева.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев указал, что владельцам номеров без триколора следует предоставить один год на приведение их в соответствие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа
- Генерал ответил насчет привлечения резервистов на СВО
- В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи
- МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар
- СМИ: Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября
- Уголовка и доброе слово: Как банки «уговаривают» дропперов вернуть деньги
- В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автомобильных номеров без триколора
- Евросоюз продлил санкции за «использование химического оружия»
- Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
- Алмаз в 340 карат нашли в Архангельской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru