В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автомобильных номеров без триколора

Она напомнила, что изображение российского триколора на автомобильных номерных знаках предусмотрено ГОСТом, однако некоторые граждане нарушают его, делая себе номера без флага.

«И если обратить внимание на то, кто игнорирует ГОСТ, то выяснится, что это владельцы очень дорогих машин из определённых российских регионов», — указала Меркачева.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев указал, что владельцам номеров без триколора следует предоставить один год на приведение их в соответствие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

