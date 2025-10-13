Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
Часть российских автолюбителей может лишиться доступа к официальным поставщикам, заявил НСН Игорь Моржаретто.
Если правительство РФ ограничит взаимодействие с французским брендом Renault, то россиянам придется покупать запчасти обходными путями и в несколько раз дороже. Это затронет почти миллион человек, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН.
Россия ввела ограничения в отношении французского автомобильного концерна Renault на фоне сообщений о том, что компания захотела открыть на Украине производство беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление о санкциях подписал премьер Михаил Мишустин. Однако Моржаретто усомнился, что концерн пойдет на такой шаг.
«Насколько я знаю, решение о производстве беспилотников на Украине еще не было принято официально. Это только информация, которая появилась в СМИ. Если ограничения вступят в силу, то это будет плохо, поскольку у нас много таких автомобилей. В России их порядка миллиона. Это означает, что почти миллион человек окажется без возможности получить запчасти официальным путем. Конечно, никому за покупку такого автомобиля ничего не предъявят, но поставки станут дороже и дольше. Криво и косо найдут варианты поставок через Турцию, может быть через Южную Корею, где большая база у Renault. Но техническое обслуживание станет сложнее», — подчеркнул он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько объяснил НСН, почему подорожают запчасти для большинства автомобилей.
