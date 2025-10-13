Если правительство РФ ограничит взаимодействие с французским брендом Renault, то россиянам придется покупать запчасти обходными путями и в несколько раз дороже. Это затронет почти миллион человек, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН.



Россия ввела ограничения в отношении французского автомобильного концерна Renault на фоне сообщений о том, что компания захотела открыть на Украине производство беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление о санкциях подписал премьер Михаил Мишустин. Однако Моржаретто усомнился, что концерн пойдет на такой шаг.