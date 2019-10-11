Омбудсмен: Новые налоги помешают появлению высокотехнологичных офшоров

«Сама идея заключается в том, чтобы не дать возможности технологическим гигантам переходить в некие технологические офшоры. Грубо говоря, если сейчас взять компанию Facebook, штаб квартира которой находится в Ирландии, они, предоставляя услуги для всех жителей Европы, платят налоги согласно законодательству Ирландии. После принятия соглашения расположение штаб-квартиры не будет иметь никакого значения, потому что налогооблагаемая база будет рассчитываться для каждой страны в зависимости от того объёма дохода, который получен в рамках предоставления сервиса гражданам этих стран. Сейчас большое количество очищенных после налогообложения средств аккумулируется и ими распоряжаются американские корпорации. В данном случае, они получат значительные уменьшения своего дохода в пользу европейских государств», - отметил Мариничев.

Однако, по его словам, реализовать такую инициативу практически невозможно, так как добровольно технологические гиганты на увеличение налогов не согласятся.