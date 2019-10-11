Омбудсмен: Новые налоги помешают появлению высокотехнологичных офшоров

11 октября 201917:02
Екатерина Клепко

Интернет-омбудсмен в эфире НСН рассказал о подводных камнях инициативы о налогах для крупных технологических корпораций пропорциональных продажам в разных странах.

Международная Организация экономического сотрудничества и развития предложила заставить крупные технологические корпорации, такие как Apple, Google и Facebook, платить налоги пропорционально продажам вне зависимости от адреса официальной регистрации.

В Организации уверенны, что компании должны платить налоги в странах, где получают прибыль, а не только по месту их регистрации.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН разъяснил суть предложения организации.

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«Сама идея заключается в том, чтобы не дать возможности технологическим гигантам переходить в некие технологические офшоры. Грубо говоря, если сейчас взять компанию Facebook, штаб квартира которой находится в Ирландии, они, предоставляя услуги для всех жителей Европы, платят налоги согласно законодательству Ирландии. После принятия соглашения расположение штаб-квартиры не будет иметь никакого значения, потому что налогооблагаемая база будет рассчитываться для каждой страны в зависимости от того объёма дохода, который получен в рамках предоставления сервиса гражданам этих стран. Сейчас большое количество очищенных после налогообложения средств аккумулируется и ими распоряжаются американские корпорации. В данном случае, они получат значительные уменьшения своего дохода в пользу европейских государств», - отметил Мариничев.

Однако, по его словам, реализовать такую инициативу практически невозможно, так как добровольно технологические гиганты на увеличение налогов не согласятся.

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«Затея правильная с точки зрения справедливости распределения налогооблагаемой базы. Но у меня такое чувство, что договориться по этому вопросу будет крайне сложно или даже невозможно в ближайшей перспективе. В большинстве своём технологичные компании – американские компании. Им данная инициатива совершенно невыгодна и они не пойдут легко на подписание такого соглашения. Хотя экономикам Великобритании, России, Франции, Германии это, конечно же, выгодно. Подписать его могут только под давлением национальных налоговых законодательств в тех странах, которые являются основными донорами доходной базы для технологических гигантов», - уточнил омбудсмен.

Ранее руководитель службы корпоративных коммуникаций компании «Яндекс» Илья Грабовский в интервью НСН заявил, что на них возможная реформа не отразится, так как компания является налоговым резидентом России.

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ФОТО: pixabay.com // geralt
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