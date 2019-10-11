В «Яндексе» не испугались налогов для технологических гигантов
Представитель компании прокомментировал в эфире НСН предложение Организации экономического сотрудничества и развития увеличить налоги для крупных транснациональных компаний.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готовит крупномасштабные изменения в мировую налоговую систему. По оценке экспертов, это может стать самой значительной реформой налоговых правил с 1920-х годов. Согласно инициативе ОЭСР, транснациональные и технологические компании должны платить налоги пропорционально прибыли, которую они получают в той или иной стране. Новая система может привести к глобальному перераспределению налогов и усложнит компаниям бегство в так называемые налоговые убежища, сообщает «Коммерсант». ОЭСР намерена разослать свои предложения министрам экономики «большой двадцатки», которые должны провести встречу 17-18 октября.
Руководитель службы корпоративных коммуникаций компании «Яндекс» Илья Грабовский в интервью НСН заявил, что на них возможная реформа не отразится, так как компания является налоговым резидентом России.
«Мы, конечно, следим за различными международными налоговыми инициативами. Но ключевой рынок для "Яндекса" — это Россия. Мы являемся налоговом резидентом России и суммарно платим более 38 млрд рублей налогов в год», - сказал он.
Отметим, что ранее в уходе от налогов обвиняли компанию Apple. Корпорация разместила своей европейские филиалы в Ирландии, так как в стране низкие корпоративные налоги. Кроме того, компания сумела выторговать налоговые льготы, выплачивая только 1% от доходов, а в некоторые годы - всего лишь 0,005%. Аналогичные обвинения в свое время выдвигались в адрес Facebook, Google, Amazon, Nike, Starbucks.
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