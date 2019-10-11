В «Яндексе» не испугались налогов для технологических гигантов

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готовит крупномасштабные изменения в мировую налоговую систему. По оценке экспертов, это может стать самой значительной реформой налоговых правил с 1920-х годов. Согласно инициативе ОЭСР, транснациональные и технологические компании должны платить налоги пропорционально прибыли, которую они получают в той или иной стране. Новая система может привести к глобальному перераспределению налогов и усложнит компаниям бегство в так называемые налоговые убежища, сообщает «Коммерсант». ОЭСР намерена разослать свои предложения министрам экономики «большой двадцатки», которые должны провести встречу 17-18 октября.

Руководитель службы корпоративных коммуникаций компании «Яндекс» Илья Грабовский в интервью НСН заявил, что на них возможная реформа не отразится, так как компания является налоговым резидентом России.