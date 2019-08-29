Опять забыли про Google. Клименко оценил поправки к закону о пиратском контенте

«Тема авторских прав возникает регулярно. С технологической точки зрения там нет никаких проблем. Есть проблема с точки зрения законодательства. Законодатели, когда принимают закон, всё время забывают, что помимо “Яндекса” есть Google. И всё, что прекрасно поддаётся оперированию внутри страны — “Яндекс”, Rambler, Mail, совершенно неочевидно, что это подействует на Google. Тема авторских прав у нас в стране уже десятилетиями всплывает, и там много подводных камней, которые видимо требуют консолидированной позиции. И, в конце концов, нужно привлекать не только авторов, но и выслушивать мнение игроков рынка. Потому что каждый раз так заканчивалась история: блокировали Torrent-tracker, но мы точно знаем, что они работают. Обучили население пользоваться VPN, а цель так и не достигнута. Законодателям надо переставать прятаться в песок. Модель “Я девочка, я хочу платье”, конечно, для девочек хороша, а для законодателей смешна. Они должны не только предлагать законы, но и понимать, как они будут решены. А не ссылаться на то, что есть исполнительный орган, вот он пусть сам разберётся», — заметил Клименко.

Стоит отметить, что в новых поправках к закону отводится некоторое внимание и зарубежному поисковику. В документе, как отмечает издание, указано, что на Google тоже будут распространяться правила регулировки. Однако он будет обязан реагировать только на прямое обращение правообладателя, при этом сроки ответа на жалобу и вопрос блокировки остаются на усмотрении самого поисковика. Напомним, компания Google подпадает под юрисдикцию США и потому российским законам подчиняться не обязана. Таким образом, следует признать, что повлиять на политику зарубежной компании Роскомнадзор опять не сможет.



