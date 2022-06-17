«Огребут убытки»: В ЦБ указали ВТБ на сложности перед запуском онлайн-банка в Telegram
Любой банк, выходящий на новую нишу, поначалу будет работать в убыток больше, чем запланировано, отметил в эфире НСН Эльман Мехтиев.
При создании онлайн-банка в Telegram нужно учитывать, что любая финансовая организация может столкнуться с большими убытками, если делать в мессенджере именно кредитные продукты, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, ВТБ намерен создать полноценный онлайн-банк в Telegram до конца 2022 года. Так, финансовая организация планирует запустить альтернативу мобильному приложению, которое на фоне санкций было удалено из магазинов.
«Например, у TalkBank в Telegram достаточно высокая лояльность. Там все автоматизировано. Он является одним из лидеров в части использования чат-ботов и интеллектуальных систем. Это требует значительных инвестиций в технологии. Если речь идет о платежной инфраструктуре и сервисах, то это быстро и легко сделать. Если речь идет о кредитных продуктах, то, даже если банк имеет огромный опыт в одном канале, в другом канале может сидеть другая аудитория. Любой, кто выходит на новую нишу и сегмент, всегда будет сначала огребать убытки чуть больше, чем запланировано. Поэтому идти надо, делать надо, несмотря на санкции и на то, могут заблокировать приложение или нет. Но при этом нужно иметь тот самый консерватизм, на котором и зарабатывают банкиры», - сказал Мехтиев.
По его словам, в создании онлайн-банков в Telegram нет ничего нового. Так, Мехтиев рассказал о TalkBank – первом в мире банке, который начал свою работу в мессенджерах.
«Напомню, что первый онлайн-банк в мире в мессенджерах был именно в Telegram. Этот проект называется TalkBank и до сих пор существует, однако у него нет банковской лицензии. Этот онлайн-банк обходится без банковской лицензии и выпускает банковские карты под лицензиями других банков, с которыми у них партнерство. Это очень продвинутый способ работы с потребителями. К сожалению, когда были проблемы у России с Telegram, были определенные риски. Поэтому в такой идее нет ничего нового. Но удивительно, что только сейчас об этом вспомнили те, кто обладает достаточно большим административным, а не только экономическим ресурсом», - сказал Мехтиев.
При этом он подчеркнул, что риск мошенничества в онлайн пространстве всегда увеличивается. По словам Мехтиева, при создании онлайн-банка в Telegram необходимо тщательно прорабатывать вопрос защиты персональных данных пользователей.
«Когда все идет в онлайн, существует гораздо больший риск мошенничества. Мы знаем случаи, когда классные, продвинутые цифровые банки начинают работать в новом сегменте, и первые 90 дней получают большое количество мошенников. Но если речь идет о персональных данных людей, то здесь очень остро стоит вопрос с идентификацией», - резюмировал Мехтиев.
В декабре 2020 года Альфа-банк запустил банк в Telegram. В нем нельзя проводить операции, но можно выпустить банковскую карту, застраховать счет или оформить заявку на кредит. В большинстве случаев бот предлагает перейти на сайт банка.
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