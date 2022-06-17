«Огребут убытки»: В ЦБ указали ВТБ на сложности перед запуском онлайн-банка в Telegram

Накануне сообщалось, ВТБ намерен создать полноценный онлайн-банк в Telegram до конца 2022 года. Так, финансовая организация планирует запустить альтернативу мобильному приложению, которое на фоне санкций было удалено из магазинов.

«Например, у TalkBank в Telegram достаточно высокая лояльность. Там все автоматизировано. Он является одним из лидеров в части использования чат-ботов и интеллектуальных систем. Это требует значительных инвестиций в технологии. Если речь идет о платежной инфраструктуре и сервисах, то это быстро и легко сделать. Если речь идет о кредитных продуктах, то, даже если банк имеет огромный опыт в одном канале, в другом канале может сидеть другая аудитория. Любой, кто выходит на новую нишу и сегмент, всегда будет сначала огребать убытки чуть больше, чем запланировано. Поэтому идти надо, делать надо, несмотря на санкции и на то, могут заблокировать приложение или нет. Но при этом нужно иметь тот самый консерватизм, на котором и зарабатывают банкиры», - сказал Мехтиев.

По его словам, в создании онлайн-банков в Telegram нет ничего нового. Так, Мехтиев рассказал о TalkBank – первом в мире банке, который начал свою работу в мессенджерах.