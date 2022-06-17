Мессенджер не вывезет: IT-эксперт не поверил в мобильный Telegram-банк ВТБ

Скорее всего, ВТБ разработает для Telegram ряд базовых функций, однако доступ к деньгам через мессенджер не откроет.

«Очевидно, мы сейчас привыкли, когда заходим в банковской приложение, вводить логин и пароль, зачастую приходит еще и подтверждение по смс или по другим каким-то факторам. Заход в банк не может быть произведен путем открытия странички в Telegram, это однозначно, иначе это приведет к большим проблемам, и любой человек, увидев код для смартфона, сможет с этими деньгами делать все, что захочет. Я не знаю, как это будет реализовано, но Telegram – это мессенджер. Да, там можно сделать взаимодействие с банком, есть боты, есть люди. Вы хотите открыть счет – пожалуйста, вам нужно сделать то, то и это. Допустим, сфотографироваться с паспортом, процедуру идентификации можно там провести. Процесс управления деньгами в Telegram невозможно сделать. А вот зону первичного общения – почему нет, ее можно хоть где сделать», - оценил Кусков.

Министерство цифровых технологий в своём Telegram-канале сообщило, что, VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке ведомства, запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.

