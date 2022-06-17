Мессенджер не вывезет: IT-эксперт не поверил в мобильный Telegram-банк ВТБ
Telegram не может использоваться для полноценной работы с деньгами, банк может лишь сделать страницу для общения с клиентом в мессенджере, предположил в эфире НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Создание полноценного банковского приложения на чужой онлайн-площадке невозможно из-за опасности утечки клиентских данных, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
ВТБ намерен создать полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram. Ожидается, что новый сервис запустят до конца текущего года. Об этом заявил член правления банка Святослав Островский.
«Банковская структура – это очень серьезная организация, которая проверяет своих клиентов очень тщательно, гораздо больше, чем сотовые операторы. Telegram – это сторонняя структура, по сути, со своими плюсами и недостатками. Если выстраивать там какую-то систему, то только верхнеуровневую, которая потом все равно переходит на площадки, принадлежащие непосредственно ВТБ. Потому что использовать чужую инфраструктуру для хранения данных нельзя. Очевидно, что самая главная задача для банка – это обеспечить сохранность данных о клиентах и об их накоплениях. Каким образом это будет сделано в Telegram, мне непонятно. По большому счету, там можно делать что-то только на первичном уровне, переходя потом на структуры банка», - поделился соображениями специалист.
Скорее всего, ВТБ разработает для Telegram ряд базовых функций, однако доступ к деньгам через мессенджер не откроет.
«Очевидно, мы сейчас привыкли, когда заходим в банковской приложение, вводить логин и пароль, зачастую приходит еще и подтверждение по смс или по другим каким-то факторам. Заход в банк не может быть произведен путем открытия странички в Telegram, это однозначно, иначе это приведет к большим проблемам, и любой человек, увидев код для смартфона, сможет с этими деньгами делать все, что захочет. Я не знаю, как это будет реализовано, но Telegram – это мессенджер. Да, там можно сделать взаимодействие с банком, есть боты, есть люди. Вы хотите открыть счет – пожалуйста, вам нужно сделать то, то и это. Допустим, сфотографироваться с паспортом, процедуру идентификации можно там провести. Процесс управления деньгами в Telegram невозможно сделать. А вот зону первичного общения – почему нет, ее можно хоть где сделать», - оценил Кусков.
Министерство цифровых технологий в своём Telegram-канале сообщило, что, VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке ведомства, запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.
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