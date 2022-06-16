Глава ВТБ Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России следует ограничить работу иностранных банков, сообщает ТАСС.

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«Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России - это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку», - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Костин добавил, что ВТБ, как санкционный банк, не намерен покупать «не санкционные банки», так как они «сразу пойдут под санкции».

Ранее Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских рестрикций заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие», сообщает RT.

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