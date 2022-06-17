ВТБ до конца года запустит онлайн-банк в Telegram

Финансовая организация планирует запустить альтернативу мобильному приложению, которое на фоне санкций было удалено из магазинов, пишет Ura.ru.

Как отметил Островский, клиенты ВТБ стали больше времени проводить в Telegram и соцсетях, а также пользуются этими сервисами вместо браузера.

«Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — цитирует Островского РБК.

Ожидается, что новый сервис запустят до конца текущего года.

