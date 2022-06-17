ВТБ до конца года запустит онлайн-банк в Telegram
ВТБ намерен создать полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram. Об этом заявил член правления банка Святослав Островский.
Финансовая организация планирует запустить альтернативу мобильному приложению, которое на фоне санкций было удалено из магазинов, пишет Ura.ru.
Как отметил Островский, клиенты ВТБ стали больше времени проводить в Telegram и соцсетях, а также пользуются этими сервисами вместо браузера.
«Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — цитирует Островского РБК.
Ожидается, что новый сервис запустят до конца текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- ВТБ до конца года запустит онлайн-банк в Telegram
- ГИБДД подготовит пакет изменений для получения водительских прав
- В Курской области приграничное село Гордеевка обстреляли из минометов
- Глава Минцифры подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов
- СМИ: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договориться с Россией
- В Африке обвинили Запад в вызвавших продовольственный кризис санкциях
- СМИ: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает
- Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США
- СМИ: США изучают фото двух попавших в плен на Украине американцев
- Россияне могут досрочно получать накопительную часть пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru