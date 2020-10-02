Обвала не будет. Аналитик спрогнозировал цену нефти и курс рубля к концу года
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал два фактора, которые будут влиять на нефтяные котировки в ближайшее время.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в пятницу, 2 октября, опускалась до $38,97 за баррель, то есть почти на 5% к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз Brent торговалась ниже $39 за баррель 16 июня текущего года. В то же время цена нефти сорта WTI достигала отметки в $37,24 за баррель, что на 3,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что несмотря на то, что снижение нефтяных котировок давит на курс рубля, он не пробьет уровни 100 рублей за евро и 90 - за доллар США.
«Сто рублей за евро и 90 за доллар власти РФ не допустят, так как это психологическая отметка, но рубль по-прежнему будет слабым», - сказал он и добавил, что падение рубля ниже этих отметок – это имиджевый удар и правительство вряд ли за хочет на это пойти. Но для Минфина слабый рубль – это хорошо, не в интересах властей его поддерживать, им нужно наполнять бюджет, заключил эксперт.
Что касается, нефтяных котировок, то, по словам эксперта, на рынок нефти сейчас влияют два фактора. Это риск введения нового карантина в мире и поставки на рынок ливийской нефти, которая не участвует в сделке ОПЕК+ и не связана ограничениями на поставки. У опасений нового карантина появилось новая причина – болезнь Трампа.
«Раньше Трамп был ковид-диссидентом, а теперь, когда он заболел, он поверит в коронавирус и всех посадит на изоляцию. От этого в США еще больше упадет потребление топлива», - пояснил эксперт.
Ситуация с поставками нефти из Ливии несет в себе риски развала сделки ОПЕК+, так как участники соглашения могут возмутиться, что они участвуют в ограничениях поставок, а Ливия – нет. При этом соглашения с Ливией о поставках нефти фактически невозможны из-за отсутствия у властей страны механизмов влияния на группировки, контролирующие месторождения, отмечает эксперт.
В свете этих факторов Юшков прогнозирует стоимость нефти в коридоре 35-45 долларов за баррель, причем ближе к верхней границе: участники сделки ОПЕК+ в сложившихся обстоятельствах не станут повышать потолок добычи, полагает эксперт.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, как стабилизировать рубль.
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