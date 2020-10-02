Обвала не будет. Аналитик спрогнозировал цену нефти и курс рубля к концу года

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в пятницу, 2 октября, опускалась до $38,97 за баррель, то есть почти на 5% к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз Brent торговалась ниже $39 за баррель 16 июня текущего года. В то же время цена нефти сорта WTI достигала отметки в $37,24 за баррель, что на 3,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что несмотря на то, что снижение нефтяных котировок давит на курс рубля, он не пробьет уровни 100 рублей за евро и 90 - за доллар США.

«Сто рублей за евро и 90 за доллар власти РФ не допустят, так как это психологическая отметка, но рубль по-прежнему будет слабым», - сказал он и добавил, что падение рубля ниже этих отметок – это имиджевый удар и правительство вряд ли за хочет на это пойти. Но для Минфина слабый рубль – это хорошо, не в интересах властей его поддерживать, им нужно наполнять бюджет, заключил эксперт.

Что касается, нефтяных котировок, то, по словам эксперта, на рынок нефти сейчас влияют два фактора. Это риск введения нового карантина в мире и поставки на рынок ливийской нефти, которая не участвует в сделке ОПЕК+ и не связана ограничениями на поставки. У опасений нового карантина появилось новая причина – болезнь Трампа.

«Раньше Трамп был ковид-диссидентом, а теперь, когда он заболел, он поверит в коронавирус и всех посадит на изоляцию. От этого в США еще больше упадет потребление топлива», - пояснил эксперт.