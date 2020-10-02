Трамп с COVID-19 обрушил нефть

Нефть теряет в цене на мировых рынках более 4%, показывают данные торгов. Контракты на марку WTI с поставками в ноябре упали на 4,36% - за баррель дают $37,03.

Декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на 4,30% — до $39,17 за баррель, передает RT.

Нефть начала падать сразу после появления сообщения о заражении президента США Дональда Трампа и его супруги коронавирусом. Вслед за чёрным золотом вниз устремились биржевые индексы. Американский Dow Jones потерял 1,6%, S&P 500 снизился на 1,51%, столько же теряет показатель электронной биржи Nasdaq - 1,52%.

Ранее президент США написал в своем Twitter, что коронавирус подтверждён также у его помощницы Хоуп Хикс, отмечает РИА ФАН.

Президент России Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления ему и супруге Мелании. «Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — цитирует «Свободная пресса» российского лидера.

