Бренд одежды Reserved остановил работу своего интернет-магазина

Польский бренд одежды Reserved приостановил работу своего интернет-магазина. При этом физические магазины пока открыты для клиентов. Об этом сообщается на сайте бренда.

Одежда брендов Zara и Bershka перестанет продаваться в России

Причины временной остановки работы интернет-магазина не уточняются.

Отмечается, что все заказы, сделанные до восьмого марта, будут доставлены. В то же время, вернуть товары, купленные в интернет-магазине, в офлайн-магазин Reserved пока нельзя. Другие форматы возврата доступны.

Ранее о приостановке работы в России заявили многие бренды. В их числе Zara, H&M, Estee Lauder и другие.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Одежда
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