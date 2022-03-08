Бренд одежды Reserved остановил работу своего интернет-магазина
Польский бренд одежды Reserved приостановил работу своего интернет-магазина. При этом физические магазины пока открыты для клиентов. Об этом сообщается на сайте бренда.
Причины временной остановки работы интернет-магазина не уточняются.
Отмечается, что все заказы, сделанные до восьмого марта, будут доставлены. В то же время, вернуть товары, купленные в интернет-магазине, в офлайн-магазин Reserved пока нельзя. Другие форматы возврата доступны.
Ранее о приостановке работы в России заявили многие бренды. В их числе Zara, H&M, Estee Lauder и другие.
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