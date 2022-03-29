Ритейлер и производитель одежды LPP Group закрыл магазины в РФ

Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group объявил о закрытии своих магазинов на территории России, передает «Интерфакс».

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Компания владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Ранее компания прекратила поставки своих товаров в РФ, инвестиции и онлайн-продажи.


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