«Нужно снимать санкции!»: Экономист заявил об ухудшении ситуации на рынке пшеницы

«Когда нормальная торговля, логистика налажена, оплаты идут принятым образом – это одна ситуация. А как только нарушили логистику, значит начинается подорожание. За счет того, что корабли не могут заходить в какие-то порты, это риск. Что делает экспортер? Этот риск он пытается взять с покупателя. Страховые компании не хотят страховать эти корабли по той цене, по которой страховали раньше. Страховая плата возрастает. SWIFT не работает, нужно искать другие способы, опять же это ведет к удорожанию продукции. Мы продавали зерно напрямую, а теперь часть зерна продаем через Индию, Казахстан. Естественно, эти посредники имеют маржу за участие. И опять ее надо оплачивать», - указал Узун.

Также экономист подчеркнул, что миру не грозит голод из-за недостатка продовольствия. Настоящая угроза, по словам экономиста, будет заключаться в том, что граждане просто не смогут заплатить за него.

«Если говорить о ценах на пшеницу, то они даже немного упали по сравнению с тем, что было после 24 февраля. Хотя прогнозы все не очень устойчивы, колебание цен на мировом рынке все время меняется. Голод из-за того, что не хватит продовольствия, не грозит. Продовольствия в мире пока достаточно, хотя население превысило уже 8 млрд. Вопрос в том, где взять деньги, чтобы заплатить. Кризис – это рост цен со всех сторон и снижение доходов. Есть люди с самыми низкими доходами. Для них любой рост цен – это большая проблема», - резюмировал Узун.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до следующего года.

