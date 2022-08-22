«Нужно снимать санкции!»: Экономист заявил об ухудшении ситуации на рынке пшеницы
Закупка продовольствия и без санкций слишком дорого обходилась для бедных стран, сказал в эфире НСН Василий Узун.
Мировая ситуация с ценами на продовольствие начала ухудшаться, бедные страны и так с трудом его покупали, необходимо снять санкции на пшеницу и удобрения, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, экономист Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше. Василий Узун считает, что ООН должна принять меры по снятию санкций с продовольствия.
«С самого начала аналитики предсказывали, что санкции приведут к повышению цен у тех, кто покупает импортную продукцию. Наверное, ООН надо ставить вопрос о том, что все санкции и препятствия на пути продовольствия должны быть сняты. Оно и так дорого обходилось. Бедные и так с трудом покупали это продовольствие и недоедали. А теперь ситуация ухудшилась. Нужно снимать все санкции: на пшеницу, на удобрения, на трактора, комбайны. Нужен порядок на планете, чтобы вывезти хотя бы часть товара из-под удара санкций», - сказал Узун.
По его словам, продовольствие, в том числе зерно, с введением санкций слишком сильно подорожало. Узун отметил, что виной тому являются нарушение логистики, ограничения захода кораблей в порты и нерабочий SWIFT.
«Когда нормальная торговля, логистика налажена, оплаты идут принятым образом – это одна ситуация. А как только нарушили логистику, значит начинается подорожание. За счет того, что корабли не могут заходить в какие-то порты, это риск. Что делает экспортер? Этот риск он пытается взять с покупателя. Страховые компании не хотят страховать эти корабли по той цене, по которой страховали раньше. Страховая плата возрастает. SWIFT не работает, нужно искать другие способы, опять же это ведет к удорожанию продукции. Мы продавали зерно напрямую, а теперь часть зерна продаем через Индию, Казахстан. Естественно, эти посредники имеют маржу за участие. И опять ее надо оплачивать», - указал Узун.
Также экономист подчеркнул, что миру не грозит голод из-за недостатка продовольствия. Настоящая угроза, по словам экономиста, будет заключаться в том, что граждане просто не смогут заплатить за него.
«Если говорить о ценах на пшеницу, то они даже немного упали по сравнению с тем, что было после 24 февраля. Хотя прогнозы все не очень устойчивы, колебание цен на мировом рынке все время меняется. Голод из-за того, что не хватит продовольствия, не грозит. Продовольствия в мире пока достаточно, хотя население превысило уже 8 млрд. Вопрос в том, где взять деньги, чтобы заплатить. Кризис – это рост цен со всех сторон и снижение доходов. Есть люди с самыми низкими доходами. Для них любой рост цен – это большая проблема», - резюмировал Узун.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до следующего года.
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