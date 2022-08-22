ООН: проблемы с доступом к продовольствию будут сохраняться как минимум до 2023 года
Проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до следующего года, заявил CNN директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.
По его словам, в настоящее время суда с украинским зерном ходят «каждый день, каждую неделю». «Если у нас будут необходимые средства, поддержка и зерно, мы знаем, как предотвратить голод и катастрофу», — сказал Бисли.
При этом он отметил, что «ситуация усугубится» перед тем, как она изменится в лучшую сторону. Директор ВПП выразил обеспокоенность ценами и наличием доступа к продовольствию в ближайшие 6-8 месяцев.
Ранее в ООН заявили, что около 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода из-за многолетней засухи. Отмечается, что в странах погибает домашний скот, население остро нуждается в воде.
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