Стартовавший с последнего ряда Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Второе место на подиуме занял напарник Антонелли по команде, британец Джордж Расселл. Тройку призеров замкнул нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции уже на третьем круге из-за аварии. Также не добрались до финиша оба представителя «Астон Мартин» — канадец Лэнс Стролл и испанец Фернандо Алонсо.

Антонелли с 267 очками продолжает уверенно лидировать в личном зачете. Джордж Расселл (201) и Льюис Хэмилтон из «Феррари» (191) располагаются на 2-м и 3-м местах соответственно. Кубок конструкторов возглавляет «Мерседес» (468), опережая «Феррари» (346) и «Макларен» (285).

Следующий этап чемпионата, Гран-при Испании, состоится 11–13 сентября в Мадриде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».