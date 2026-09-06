Стартовавший с последнего ряда Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»
Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли, начавший заезд с самого конца стартовой решетки из-за штрафа за замену силовой установки, стал победителем 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Италии, прошедшего на трассе в Монце.
Второе место на подиуме занял напарник Антонелли по команде, британец Джордж Расселл. Тройку призеров замкнул нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции уже на третьем круге из-за аварии. Также не добрались до финиша оба представителя «Астон Мартин» — канадец Лэнс Стролл и испанец Фернандо Алонсо.
Антонелли с 267 очками продолжает уверенно лидировать в личном зачете. Джордж Расселл (201) и Льюис Хэмилтон из «Феррари» (191) располагаются на 2-м и 3-м местах соответственно. Кубок конструкторов возглавляет «Мерседес» (468), опережая «Феррари» (346) и «Макларен» (285).
Следующий этап чемпионата, Гран-при Испании, состоится 11–13 сентября в Мадриде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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