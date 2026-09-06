МО: ВС России поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Как отмечается в сообщении, цель была поражена в течение дня с помощью ударных БПЛА.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают систематически наносить удары по морским судам, задействованным в интересах Украины.

Ранее в МО РФ сообщили об ударах по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».