МО: ВС России поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ
6 сентября 202618:05
Александр Грин
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сухогруза с западным военным имуществом в Черном море.
Как отмечается в сообщении, цель была поражена в течение дня с помощью ударных БПЛА.
В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают систематически наносить удары по морским судам, задействованным в интересах Украины.
Ранее в МО РФ сообщили об ударах по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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