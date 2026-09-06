Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

«Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», - сказал Песков.

Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент поделился деталями этой встречи. По его словам, во время движения по лесу на Дальнем Востоке к автомобилю вышел тигр и некоторое время шел прямо перед машиной, помахивая хвостом.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

