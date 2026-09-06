Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение не трогать тигра, с которым он столкнулся во время поездки по Приморскому краю. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», - сказал Песков.
Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент поделился деталями этой встречи. По его словам, во время движения по лесу на Дальнем Востоке к автомобилю вышел тигр и некоторое время шел прямо перед машиной, помахивая хвостом.
В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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