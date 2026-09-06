Полиция нашла 12 взрывных устройств у ЛЭП в Саксонии на востоке ФРГ

По данным агентства, инцидент произошел в Восточной Саксонии, в районе Лужицкого буроугольного бассейна неподалеку от границы с Бранденбургом.

В правоохранительных органах пояснили, что обнаружение этих устройств последовало за серией аналогичных атак на энергетическую инфраструктуру в других землях страны. Заложенные кустарным образом взрывные пакеты предназначались для провокации коротких замыканий и вывода из строя высоковольтных линий.

Специалисты саксонского ведомства по уголовным делам оперативно обезвредили все найденные устройства.

Ранее несколько СВУ были обнаружены рядом с трансформаторной подстанцией в Турнов-Прайлаке в федеральной земле Бранденбург, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».