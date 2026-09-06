МЧС: 2 человека погибли, еще 3 пострадали при сходе лавины в КБР

Два человека погибли, еще три пострадали при сходе лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС.

Альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии

По данным ведомства, еще 10 человек остаются под лавиной.

На место происшествия направлены спасатели.

Ранее 5 иностранных туристов погибли при восохждении на Эльбрус, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ПроисшествиеКабардино-балкарияРоссия

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