МЧС: 2 человека погибли, еще 3 пострадали при сходе лавины в КБР
6 сентября 202618:10
Александр Грин
Два человека погибли, еще три пострадали при сходе лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, еще 10 человек остаются под лавиной.
На место происшествия направлены спасатели.
Ранее 5 иностранных туристов погибли при восохждении на Эльбрус, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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