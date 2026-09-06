Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» в матче 7-го тура РПЛ
Махачкалинское «Динамо» одержало уверенную победу над московской «Родиной» со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в Каспийске на «Анжи-Арене». Уже на восьмой минуте нападающий «Родины» Герман Онугха получил красную карточку. В численном большинстве хозяева поля дожали соперника во втором тайме. На 51-й минуте счет открыл Гамид Агаларов, а на 64-й минуте Хуссем Мрезиг удвоил преимущество «Динамо».
Эта победа позволила махачкалинцам набрать 12 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы. «Родина» с четырьмя баллами располагается на 13-м месте.
В следующем туре 11 сентября «Родина» встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а махачкалинцы 13 сентября сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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