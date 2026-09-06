Автобус рухнул с обрыва в Кабо-Верде, 25 человек погибли, 18 пострадали

Уточняется, что ДТП произошло в субботу на острове Фогу, когда транспортное средство съехало с трассы и рухнуло с высоты около 30 метров.

Согласно информации городского совета Сан-Филиппе, которую приводит RTP, автобус вез школьников на экскурсию. Восемнадцать пострадавших детей в возрасте от шести до 11 лет были экстренно госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5 человек погибли в ДТП с автобусом «Грузия - Москва» на Ставрополье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».