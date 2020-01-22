«Развернуть тяжелую лодку». Экс-министр экономики о задачах нового правительства

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о новом правительстве России. Его состав значительно обновился. Названы все заместители Михаила Мишустина, первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Новым министром экономического развития России станет Максим Решетников, который с 2017 года являлся главой Пермского края. Ранее пост главы МЭР занимал Максим Орешкин.

40-летний Решетников только в сентябре 2017 года стал губернатором Пермского края, с февраля того же года был главой региона с приставкой врио. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия». До этого в течение пяти лет был министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что новый министр экономического развития в первую очередь должен улучшать благоприятный предпринимательский или инвестиционный климат в России.