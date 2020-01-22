«Развернуть тяжелую лодку». Экс-министр экономики о задачах нового правительства
Бывший глава министерства экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН назвал главной целью ведомства улучшение инвестиционного климата.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о новом правительстве России. Его состав значительно обновился. Названы все заместители Михаила Мишустина, первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Новым министром экономического развития России станет Максим Решетников, который с 2017 года являлся главой Пермского края. Ранее пост главы МЭР занимал Максим Орешкин.
40-летний Решетников только в сентябре 2017 года стал губернатором Пермского края, с февраля того же года был главой региона с приставкой врио. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия». До этого в течение пяти лет был министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что новый министр экономического развития в первую очередь должен улучшать благоприятный предпринимательский или инвестиционный климат в России.
«Это первый случай в моей практике, когда я лично не знаю министра экономики, всех предыдущих я хорошо знал. Судя по его биографии, человек это достаточно опытный, разве что он больше занимался региональными проблемами, теперь будет решать проблемы федерального уровня, вот этот переход может быть условно сложным. Самое главное, что сейчас должно сделать министерство экономики, как мне представляется, это тот комплекс мер, который называется "создание благоприятного инвестиционного климата". Это то, что анонсировал Михаил Мишустин. Он видит своей задачей снижение административного давления на бизнес, проведение институциональных реформ, возрождение доверия между бизнесом и властью», - уточнил он.
Выступая перед депутатами Госдумы на пленарном заседании, Михаил Мишустин обозначил приоритеты своего правительства. Он заявил, что в России есть все источники для достижения поставленных главой государства целей. Новый премьер-министр, в частности, озвучил планы «вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом», форсировать работу по национальным проектам, улучшить инвестиционный климат. Собеседник НСН отметил, что для эффективной работы в этом направлении в стране необходимо провести ряд существенных реформ, к которым, по мнению бывшего министра, власть еще не готова.
«Загвоздка в том, что политическое руководство не готово к серьезным реформам. Понятно, первый пункт благоприятного инвестиционного климата – это защищенность собственности. Для этого нужна судебная реформа. Это уже не дело министерства экономики. Это только один из примеров необходимых реформ. Но к судебной реформе Путин не готов. Предыдущее правительство тоже говорило о благоприятном инвестиционном климате, о поддержке малого бизнеса, о решении "не кошмарить" бизнес, но все это были, как я называю, вербальные инвестиции. На практике все было в обратную сторону. Посмотрим, насколько у Мишустина получится развернуть эту тяжелую лодку», - добавил он.
Четыре министра в новом составе правительства – или выпускники, или слушатели Программы развития кадрового управленческого резерва – так называемой «школы губернаторов». Среди них в том числе новый глава МЭР Максим Решетников, который также возглавлял рабочую группу Госсовета, и новый министр образования Валерий Фальков. Обучение на третьем потоке – проходят министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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