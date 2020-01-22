Кто богаче? Обнародованы доходы министров нового правительства РФ

Согласно данным о доходах за 2018 год участников нового правительства, которые приводит «Коммерсант», самыми высокоплачиваемыми остаются министры, до этого работавшие в кабмине. Это вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (538 миллионов), глава Минпромторга Денис Мантуров (443 миллиона), руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев (183,8 миллиона), глава Минприроды Дмитрий Кобылкин (47,5 миллиона), а также лишившийся звания первого вице-премьера министр финансов Антон Силуанов (40 миллионов).

Согласно данным за тот же год, доходы нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина оценивались в 19 миллионов рублей. Предполагалось, что еще сотни миллионов его семья заработала благодаря консервативному инвестированию, а также за счет продажи активов и процентов по банковским депозитам. Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что нет оснований сомневаться в законном происхождении этого дохода.

«При назначении на такую должность кандидаты проверяются. Тем более Мишустин возглавлял ФНС с 2010 года, его уже неоднократно проверяли. Если бы у правозащитных организаций была конкретная информация на тот момент, то она давно уже бы всплыла. Поэтому некорректно говорить о сокрытии доходов или попытках ухода от налогов», - отметил он.

В материалах «Коммерсанта» также приводятся данные о доходах большинства новых членов правительства, хотя и не всех. Например, пока нет сведений о заработке в 2018 году вице-премьеров Алексея Оверчука (бывший замглавы ФНС) и Дмитрия Чернышенко (президент КХЛ и гендиректор «Газпром-Медиа-Холдинг»), главы Минцифры Максута Шадаева (являлся топ-менеджером «Ростелекома» и чиновником в правительстве Подмосковья) и министра спорта Олега Матыцина (глава Международной федерации студенческого спорта).

Доходы вице-премьера Виктории Абрамченко, ранее руководившей Росреестром, в 2018 году составляли 10,6 миллиона рублей, вице-премьера Дмитрия Григоренко – 8,7 миллиона рублей, бывшего заммэра Москвы и ныне зампреда правительства Марата Хуснуллина 8,8 миллиона рублей.

У пришедших из надзорных ведомств Сергея Кравцова (Министерство просвещения) и Михаила Мурашко (Минздрав) доходы по меркам правительства довольно скромные – 3,4 миллиона и 4,3 миллиона рублей соответственно. Ещё меньше зарабатывала экс-глава департамента кино Минкультуры Ольга Любимова, возглавившая это министерство - 2,5 миллиона рублей. У экс-губернатора Пермского края, Максима Решетникова, сейчас возглавившего Минэкономразвития, доход тогда составлял 7,6 миллиона рублей, а новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в 2018 году ставший ректором ТюмГУ, - 8,7 миллиона рублей.

