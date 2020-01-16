Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

Государственная дума на пленарном заседании одобрила назначение действующего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Президент Владимир Путин предложил его кандидатуру накануне после отставки кабинета министров во главе Дмитрием Медведевым.

Сегодня утром кандидат в премьеры провёл встречи со всеми фракциями, представленными в Госдуме. КПРФ решила воздержаться при голосовании по его кандидатуре, «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия» выступили «за».

Теперь Михаил Мишустин приступает к формированию правительства. Пока обязанности исполняют члены кабинета министров Медведева.

Выступая перед депутатами Госдумы на пленарном заседании, Мишустин обозначил приоритеты своего правительства. Он заявил, что в России есть все источники для достижения поставленных главой государства целей. Мишустин, в частности, озвучил планы «вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом», форсировать работу по национальным проектам, улучшить инвестиционный климат.

