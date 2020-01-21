Кабинет Мишустина

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Из него следует, что у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Ранее он был помощником президента по экономике. Кроме него, заместителями главы кабмина стали Дмитрий Григоренко (до сего дня – замглавы ФНС), Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин (вице-мэр Москвы), Алексей Оверчук. Свои посты сохранили вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

Ожидаемо не произошло изменений в руководстве ключевых структур: министерства обороны и иностранных дел по-прежнему возглавляют Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Главой министерства внутренних дел остался Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев продолжит руководить МЧС. В правительстве также остались министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр транспорта Евгений Дитрих. Дмитрий Патрушев по-прежнему возглавляет министерство сельского хозяйства, Владимир Якушев — министерство строительства и ЖКХ. Александр Новак сохранил пост министра энергетики, Дмитрий Кобылкин — пост министра природных ресурсов и экологии, Александр Козлов — пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также ожидаемо Вероника Скворцова лишилась должности главы Минздрава, ее место займет Михаил Мурашко. Владимир Мединский покинул пост министра культуры, ему на смену приходит Ольга Любимова — глава департамента кино. Главой Минюста станет Константин Чуйченко вместо Александра Коновалова. Министром спорта назначен Олег Матыцин, ранее этот пост занимал Павел Колобков. Нового министра связи зовут Максут Шадаев. Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования, Минпросвещения возглавил Сергей Кравцов, Минтруд – Антон Котяков.

Несколько изменился состав экономического блока кабмина. Лишившийся поста первого вице-премьера Антон Силуанов остался во главе Минфина. А вот в Минэкономразвития – новый начальник: Максима Орешкина сменил Максим Решетников.

Структура правительства также претерпела некоторые изменения. Так, упразднено министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР. Кроме того, Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.

Таким образом, состава кабинета министров изменился чуть ли не наполовину, как прогнозировал ранее этим днем глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, сказанным на форуме в Давосе, президент Путин заинтересован в приходе более энергичных и молодых министров в преддверии запуска новых амбициозных процессов, в ходе которых планируется потратить около 300 миллиардов долларов. Изменения в составе правительства должны привести к ускорению процесса принятия решений, - считает глава ВТБ.

