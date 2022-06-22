«Нужна работа и низкие цены»: Российские перевозчики надеются на запрет фур из ЕС
Перевозчики сегодня испытывают острую нехватку работы, у международных и контейнерных компаний находится в простое 80% парка, отметил в эфире НСН Владимир Матягин.
Если власти России запретят въезд фур ЕС на территорию государства и разрешат перегружать товар на границе, то цены на перевозки внутри страны сразу понизятся, а у перевозчиков появится работа, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) попросила президента Владимира Путина запретить фурам из ЕС въезжать в Россию для «соблюдения баланса». Товар они предлагают перегружать на границе. Владимир Матягин считает, что такую меру следовало ввести еще в апреле.
«Международные перевозчики молодцы, что просят такое. Когда Европа ввела ограничения, мы сразу же обратились к премьер-министру Мишустину, чтобы запретили проезд на территорию РФ и можно было перегружать на границе. Так как российские перевозчики остались без работы, многие международные перевозчики, которые ездили в Европу, сейчас боятся. Мы сразу сказали, что не хотим, чтобы какие-то грузы к нашим предпринимателям не пришли и нужно сделать, чтобы перегружали в приграничной зоне. А дальше уже перевозчики РФ везли бы их по территории страны, зарабатывали и обеспечивали возможность работы бизнеса. Такую зеркальную меру нужно было предпринять еще в апреле и дать возможность нашим перевозчикам работать», - сказал Матягин.
По его словам, перевозить грузы по России станет намного дешевле. При этом Матягин отметил, что запрет фурам из ЕС въезжать в страну позволит также снизить цены на зарубежную продукцию для потребителя.
«Когда ЕС запретил российским компаниям заезжать на свою территорию, то европейские компании подняли цены на перевозки в три-пять раз. Если раньше стоимость перевозки была три тысячи евро, то сейчас она составляет от 12 до 15 тысяч евро. Получилось удорожание для нашего потребителя. Если сейчас будут приняты меры запретить заезжать на территорию России, но передавать грузы на границе, то цены на перевозки понизятся. Это даст возможность снизить цены и для наших потребителей. Хотя есть некоторые жадные бизнесмены, которые не захотят снижать цены. Но по логистике цены будут снижены, так как российский перевозчик сегодня испытывает нехватку работы. Цены по разным сегментам находятся на очень низком уровне», - указал Матягин.
Президент «Грузавтотранса» также подчеркнул, что на сегодняшний день некоторые иностранные компании уже успешно практикуют перегруз товара на границе с Россией.
«У нас есть перевозчик, который занимается и международными, в частности, контейнерными, перевозками. У него стоит 80% парка. Но сейчас они начали практиковать эту схему перегруза на границе. У них были договоренности с финскими компаниями. Соответственно, финские компании сейчас тоже опасаются заезжать на территорию России по всяким предрассудкам. В связи с этим они начали какую-то продукцию в добровольном порядке на границе передавать. Когда европейские компании вводили против российских компаний ограничения, то многие перевозчики застряли с грузом и не смогли привезти. Компании Европы тоже ожидают, чтобы были приняты такие меры во избежание трудностей. Поэтому такая практика на добровольном порядке уже есть», - объяснил он.
Кроме того, Матягин подчеркнул, что российские перевозчики активно налаживают контакты по параллельному импорту. Однако, есть проблемы со слишком высокими ценами на запчасти для грузового транспорта.
«По параллельному импорту перевозчики активно налаживают контакты. Это Турция, Иран, Казахстан, Китай и Азербайджан. Это страны, которые никакие санкции в отношении России не вводили. Но есть в этом и проблемы. Цены через ту же самую Турцию на какие-то запчасти для грузового транспорта очень серьезно подорожали. Даже с учетом того, что доллар и евро сегодня скатились на уровень 2015 года. Это не поменяло тенденцию дорогих запчастей. После спецоперации цены подпрыгнули, а сейчас откатились на 15-20%. Но при этом изначально они повысились на 100-200%. Сейчас было принято решение о легализации параллельного импорта, может быть это даст возможность снизить цены», - резюмировал он.
В свою очередь управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил слова Владимира Матягина о том, что некоторые компании уже используют практику перегруза на границе с Россией. При этом он отметил, что у Казахстана и Китая есть некоторые опасения по работе с параллельным импортом.
«Сейчас уже есть такое, что все приезжают на территорию, перегружаются и едут обратно. Однако настройка параллельного импорта идет потихоньку и тяжело. В основном идет через Казахстан и Армению. Но Казахстан боится с нами особо работать, так же, как и Китай», - сказал Бекоев.
Страны Евросоюза перестали пускать к себе грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, в качестве ответной меры на проведение спецоперации на Украине. В пресс-службе Федеральной таможенной службы в апреле отмечали, что ограничения не распространялись на автомобильные грузоперевозки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также на доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Тем не менее работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тысячи российских автопредприятий.
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