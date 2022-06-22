«Нужна работа и низкие цены»: Российские перевозчики надеются на запрет фур из ЕС

Накануне сообщалось, что Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) попросила президента Владимира Путина запретить фурам из ЕС въезжать в Россию для «соблюдения баланса». Товар они предлагают перегружать на границе. Владимир Матягин считает, что такую меру следовало ввести еще в апреле.

«Международные перевозчики молодцы, что просят такое. Когда Европа ввела ограничения, мы сразу же обратились к премьер-министру Мишустину, чтобы запретили проезд на территорию РФ и можно было перегружать на границе. Так как российские перевозчики остались без работы, многие международные перевозчики, которые ездили в Европу, сейчас боятся. Мы сразу сказали, что не хотим, чтобы какие-то грузы к нашим предпринимателям не пришли и нужно сделать, чтобы перегружали в приграничной зоне. А дальше уже перевозчики РФ везли бы их по территории страны, зарабатывали и обеспечивали возможность работы бизнеса. Такую зеркальную меру нужно было предпринять еще в апреле и дать возможность нашим перевозчикам работать», - сказал Матягин.

По его словам, перевозить грузы по России станет намного дешевле. При этом Матягин отметил, что запрет фурам из ЕС въезжать в страну позволит также снизить цены на зарубежную продукцию для потребителя.