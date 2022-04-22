АСОРПС: В России могут прекратить перевозку скоропортящихся грузов

Из-за проблем, связанных с ввозом рефрижераторных контейнеров необходимых для перевозки скоропортящихся грузов, в России возможна остановка поставки таких продуктов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию организаций продуктового сектора (АСОРПС).

Отмечается, что такая проблема может возникнуть из-за новых правил ввоза гидрофторуглеродов в ЕАЭС. Теперь для получения сертификата на контейнер необходимо ввезти в Россию его единичный образец, а остатки партии в это время должны находиться на заводе. При этом, по словам участников рынка, предприятия не создают единичных образцов. В то же время иностранным перевозчикам не нужно сертифицировать рефконтейнеры с аналогичными хладагентами.

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Представители АСОРПС попросили правительство обнулить до конца года пошлину в размере 10% от таможенной стоимости рефконтейнеров, а также отменить обязанность уплаты 20% НДС. К тому же в организации предложили убрать рефконтейнеры и китайский фреон двух марок из списков товаров, которые могут разрушить озоновый слой.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на рынке возможен дефицит контейнеров из-за ухода из России международных линий. Так, потери могут составить до 300 тысяч емкостей, в то время как РФ изготавливает только по 10 тысяч контейнеров в год.

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ФОТО: pixabay.com
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