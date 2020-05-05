Названы два сценария роста безработицы в России
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сообщил, что Россия находится в самом начале роста безработицы. По словам специалиста, есть два сценария развития это процесса - оптимистичный и пессимистичный, пишет «Российская газета».
Первый предусматривает, что количество безработных к концу года вырастет примерно на 1,5 млн человек, до 5 миллионов. Это около 7,3 процента. Второй — что безработица может достигнуть 7 млн человек, 10,5 процента, пишет «Свободная пресса».
Сафонов прогнозирует, что в стране будет реализован оптимистичный сценарий, отмечает РИА ФАН. Этому, по его мнению, будет способствовать большая занятость в бюджетном секторе, а также практика предприятий, когда те в кризис предпочитают не увольнять сотрудников, а сокращать им зарплаты или отправлять в неоплачиваемый отпуск.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил, что резкое падение числа увольнений связано с тем, что те, кто собирался увольнять своих сотрудников, уже сделали это и теперь остались только те, кто дорожат своими командами.
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