Шойгу: Система подготовки офицерского состава в РФ восстановлена
25 декабря 201920:37
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, соответствующее заявление Шойгу сделал на заседании общественного совета. По его словам, теперь идет переход на плановую подготовку офицеров.
Шойгу напомнил, что ранее в связи с сокращениями принимались вынужденные меры по ускоренному выпуску, сокращению обучения на год у курсантов, а также продлению предельного срока службы у офицеров на пять-десять лет.
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ФОТО: РИА Новости
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