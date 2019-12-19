Путин о газовом конфликте с Украиной: Договоримся!

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка о конфликте между Москвой и Киевом относительно транзита газа.

В частности, глава государства заявил, что Россия заинтересована в сохранении украинского маршрута.

«Что касается газа, мы не собираемся на какой-то срок заключать контракт, чтобы потом прекратить транзит. Это удобный маршрут», - сказал он.

Путин добавил, Москва заинтересована в том, чтобы потребители на Украине получали газ, а «наши партнеры были спокойны».

