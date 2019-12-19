Путин о газовом конфликте с Украиной: Договоримся!
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка о конфликте между Москвой и Киевом относительно транзита газа.
В частности, глава государства заявил, что Россия заинтересована в сохранении украинского маршрута.
«Что касается газа, мы не собираемся на какой-то срок заключать контракт, чтобы потом прекратить транзит. Это удобный маршрут», - сказал он.
Путин добавил, Москва заинтересована в том, чтобы потребители на Украине получали газ, а «наши партнеры были спокойны».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин выступил против захоронения Ленина
- Школьный автобус перевернулся в Ивановской области
- Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
- Путина насторожило поведение Зеленского после встречи в Париже
- Путин о решении ВАДА: Маленькие девочки-то в чем виноваты?