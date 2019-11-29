Куренной: У экс-главы Марий Эл конфисковано имущество на сумму 2 млрд рублей
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Экс-главе Серпуховского района Шестуну предъявлен второй иск
Генеральная прокуратура Российской Федерации обнародовала документ, который лег в основу 2-ого иска к бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на сумму более 1 млрд рублей.
Александр Куренной: «В апреле этого года суд в полном объеме удовлетворил первый иск Генпрокуратуры России к Шестуну и 39 соответчикам. Но следственные мероприятия по уголовному делу в отношении экс-главы Серпуховского района на тот момент продолжались. Во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов, которые были разделены на два блока с пометками: «Свободные» и «В иске». Прокуроры предположили, что когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить земельные участки, которыми он фактически владел с обнаруженными и заявленными в иске. Выяснилось, что земли с пометкой «свободные» были незаконно присвоены Шестуном и оформлены на аффилированных лиц. Также были выявлены и другие незаконно приобретенные объекты. Всего во втором иске заявлено 858 объектов недвижимости и 1 автомобиль. 780 из этих объектов – это земельные участки в Серпуховском районе», - рассказал НСН Александр Куренной.
В России возросло количество преступлений
Генеральная прокуратура Российской Федерации проанализировала состояние преступности в России за 10 месяцев текущего года. За этот период на территории России зарегистрировано свыше 1 млн 720 тыс. преступлений. Это почти на 35 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Рост составил +2 %. Такая тенденция пока сохраняется в 50 регионах страны. В то же время в 35 субъектах преступность снижается.
Александр Куренной: «Сохраняется тенденция снижения числа зарегистрированных особо тяжких преступлений. По сравнению с прошлым годом они уменьшились на 5%. Также на 5 % сократилось количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред. Количество преступлений экономической направленности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года также снизилось почти на 5%. Всего поставлено на учет 97 тыс. таких фактов. Более половины преступлений совершено лицами, ранее уже совершавшими преступления. И процент таких преступлений растет, приближаясь к 60% от общего количества в стране», - отметил он, общаясь с НСН.
У бывшего главы Марий Эл конфисковано имущество на сумму 2 млрд рублей
Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. В результате в доход государства взыскано имущество, которое ему принадлежало, на сумму более чем 2 млрд рублей.
Александр Куренной: «Ранее результаты проверки Генпрокуратуры России соблюдения Маркеловым антикоррупционного законодательства выявили явное несоответствие расходов названного чиновника его доходам. Маркелов регистрировал объекты недвижимости, транспортные средства и другое имущество на родственников и друзей, а также подконтрольные юридические лица. Леонид Маркелов приобрел 122 объекта недвижимости в Республике Марий Эл, Краснодарском крае и Москве, а стоимость их составила 2 млрд рублей. По месту жительства Маркелова и на счетах в банках обнаружены деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 75 млн рублей. Также у него изъяли свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму более 30 млн рублей, а именно: золотые слитки, наручные часы престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов, а также акции на 40 млн рублей», - пояснил Александр Куренной в эфире НСН.
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