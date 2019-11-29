Куренной: У экс-главы Марий Эл конфисковано имущество на сумму 2 млрд рублей

Александр Куренной: «В апреле этого года суд в полном объеме удовлетворил первый иск Генпрокуратуры России к Шестуну и 39 соответчикам. Но следственные мероприятия по уголовному делу в отношении экс-главы Серпуховского района на тот момент продолжались. Во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов, которые были разделены на два блока с пометками: «Свободные» и «В иске». Прокуроры предположили, что когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить земельные участки, которыми он фактически владел с обнаруженными и заявленными в иске. Выяснилось, что земли с пометкой «свободные» были незаконно присвоены Шестуном и оформлены на аффилированных лиц. Также были выявлены и другие незаконно приобретенные объекты. Всего во втором иске заявлено 858 объектов недвижимости и 1 автомобиль. 780 из этих объектов – это земельные участки в Серпуховском районе», - рассказал НСН Александр Куренной.

