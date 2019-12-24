Швейцарские трубоукладчики в ожидании. Работа на «Северном потоке 2» может возобновиться

Трубоукладчики швейцарской компании Allseas приостановили работы по прокладке «Северного потока 2» в датской акватории из-за влияния санкций США на компании-участницы в строительстве газопровода. Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что за 5-7 лет российская организация построит свой трубоукладчик для этих целей. Он отметил, что это будет сделано с нуля, поэтому сроки уменьшить «не беремся».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что в России есть, как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по «Северному потоку – 2».

«Непонятно, почему глава ОСК сделал заявление, что у нас нет судов. Хотя у нас как минимум три судна-трубоукладчика есть в России – "Фортуна", которая стоит в порту Германии. Эта трубоукладочная баржа всех необходимых технологий для работы в датской акватории не имеет, но в немецкой работать может – там тоже нужно проложить небольшой участок трубы. Также в Находке на Дальнем Востоке у нас стоит в порту судно трубоукладчик "Академик Черский" и, оно имеет все технологии, чтобы работать на датском участке. Еще есть судно "Дефендер" оно тоже трубоукладочное… Скорее здесь ОСК говорит о том, что такие современные суда как у Allseas они могут построить за 5-7 лет. Я думаю, под эту довольно громкую историю они пытаются получить себе дополнительное финансирование, привлечь внимание в рамках импортозамещения и получить заказы», - сказал он.

Однако, по словам собеседника НСН, преждевременно говорить об окончании работ по «Северному потоку 2» с швейцарской компанией Allseas.

«Немного не так катастрофически выглядит вся картина, потому что суда Pioneering Spirit и Solitare швейцарской компании Allseas не отошли далеко от объектов строительства, как пишут многие СМИ. На самом деле, если посмотрим морские трекеры, то суда встали на границе датской и немецкой акваторий и дальше не идут. Это значит, что они ждут дальнейшего решения. Allseas подала документы для разъяснения по поводу санкций к подразделению министерства финансов США, но де-факто это просьба об отсрочке о введении санкций», - уточнил Юшков.

Аналитик рассказал, что США «всегда прописывают правило в своих санкционных пакетах и применяет его» о праве компании, которая подпадает под запрет, запросить 30-дневную отсрочку о введении санкций. По такому принципу было выдано разрешение на отсрочку ограничений в 2014 году относительно разработки российского арктического шельфа.