Швейцарские трубоукладчики в ожидании. Работа на «Северном потоке 2» может возобновиться
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН рассказал о двух вариантах продолжения строительства «Северного потока 2».
Трубоукладчики швейцарской компании Allseas приостановили работы по прокладке «Северного потока 2» в датской акватории из-за влияния санкций США на компании-участницы в строительстве газопровода. Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что за 5-7 лет российская организация построит свой трубоукладчик для этих целей. Он отметил, что это будет сделано с нуля, поэтому сроки уменьшить «не беремся».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что в России есть, как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по «Северному потоку – 2».
«Непонятно, почему глава ОСК сделал заявление, что у нас нет судов. Хотя у нас как минимум три судна-трубоукладчика есть в России – "Фортуна", которая стоит в порту Германии. Эта трубоукладочная баржа всех необходимых технологий для работы в датской акватории не имеет, но в немецкой работать может – там тоже нужно проложить небольшой участок трубы. Также в Находке на Дальнем Востоке у нас стоит в порту судно трубоукладчик "Академик Черский" и, оно имеет все технологии, чтобы работать на датском участке. Еще есть судно "Дефендер" оно тоже трубоукладочное… Скорее здесь ОСК говорит о том, что такие современные суда как у Allseas они могут построить за 5-7 лет. Я думаю, под эту довольно громкую историю они пытаются получить себе дополнительное финансирование, привлечь внимание в рамках импортозамещения и получить заказы», - сказал он.
Однако, по словам собеседника НСН, преждевременно говорить об окончании работ по «Северному потоку 2» с швейцарской компанией Allseas.
«Немного не так катастрофически выглядит вся картина, потому что суда Pioneering Spirit и Solitare швейцарской компании Allseas не отошли далеко от объектов строительства, как пишут многие СМИ. На самом деле, если посмотрим морские трекеры, то суда встали на границе датской и немецкой акваторий и дальше не идут. Это значит, что они ждут дальнейшего решения. Allseas подала документы для разъяснения по поводу санкций к подразделению министерства финансов США, но де-факто это просьба об отсрочке о введении санкций», - уточнил Юшков.
Аналитик рассказал, что США «всегда прописывают правило в своих санкционных пакетах и применяет его» о праве компании, которая подпадает под запрет, запросить 30-дневную отсрочку о введении санкций. По такому принципу было выдано разрешение на отсрочку ограничений в 2014 году относительно разработки российского арктического шельфа.
«Поэтому говорить сейчас о том, что Allseas закончило работу и ушло - рано. Здесь, конечно, будет торг американцев, европейцев и России. Американцы теперь имеют довольно увесистую переговорную позицию и, возможно, они будут требовать от Германии заключения долгосрочных контрактов на покупку СПГ, либо гарантии по строительству приемных терминалов СПГ. У России США могут просить каких-то политических уступок вплоть до сирийской истории, где наши интересы сталкиваются», - считает Игорь Юшков.
При этом, 3—дневного срока на окончание работ по строительству «Северного потока 2» будет достаточно, заметил эксперт. По его словам, судну Spirit, которое укладывало первую нитку, оставалось работы всего на 10-12 дней, а Solitare - на 14 – 16 дней.
«Риски, конечно, есть – США может не пойти на уступки, но тогда их ждет очень серьезное ухудшение отношений с европейцами и Германией в частности. Сейчас логика американцев направлена не на то, чтобы прекратить реализацию проекта, они могли это сделать и раньше, а получить наиболее выгодные для себя условия торга», - считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США. Америка требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу. Речь идет о российских партнерах, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».
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