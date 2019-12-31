Новости за ночь: Forbes назвал запоздалыми санкции США против «Северного потока-2»

По его мнению, Вашингтон опоздал с этими санкциями на год. Теперь строительство трубопровода почти завершено: осталось всего 30 дней работ, отмечает Рапоза.

Утвержденный президентом США Дональдом Трампом военный бюджет страны обязывает его администрацию ввести санкции против России, в том числе прекратить строительство «Северного потока-2», напоминает Ura.ru.

В связи с угрозой санкций подрядчик работ, швейцарская Allseas, в декабре отвела суда из района строительства. Российская сторона заявила, что сможет достроить трубопровод своими силами, хотя на это потребуется время. Запуск состоится до конца 2020 года.