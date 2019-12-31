Новости за ночь: в США заступились за Польшу перед Путиным
Посол США в Польше Жоржетт Мосбахер поддержала польских дипломатов в заочной полемике с российским МИД и президентом России Владимиром Путиным.
Обращаясь к российскому лидеру, Мосбахер написала в соцсетях, что Вторую мировую войну начали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, сообщает РИА ФАН. По мнению американского дипломата, Польша стала жертвой этого конфликта.
Россия и Польша с середины декабря спорят о трактовке событий накануне Второй мировой войны. В частности, Путин заявил, что Польши и некоторые другие европейские страны перед началом войны вступили в сговор с фашистской Германией. Он же назвал польского посла в Германии тех лет Юзефа Липски «сволочью и антисемитской свиньей» за высказывания в дневнике этого дипломата.
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