Новости за ночь: в США заступились за Польшу перед Путиным

Обращаясь к российскому лидеру, Мосбахер написала в соцсетях, что Вторую мировую войну начали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, сообщает РИА ФАН. По мнению американского дипломата, Польша стала жертвой этого конфликта.

Россия и Польша с середины декабря спорят о трактовке событий накануне Второй мировой войны. В частности, Путин заявил, что Польши и некоторые другие европейские страны перед началом войны вступили в сговор с фашистской Германией. Он же назвал польского посла в Германии тех лет Юзефа Липски «сволочью и антисемитской свиньей» за высказывания в дневнике этого дипломата.

