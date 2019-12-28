Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США

В эфире программы "Международное обозрение" Захарова заметила, что строительство газопровода не затрагивает территориальные интересы США, которые находятся на другом континенте. Она также отметила, что Штаты не вовлечены в проект строительства ни финансово, ни географически.

Ранее НСН сообщала, что санкции, наложенные на газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", в Штатах объяснены необходимостью поддерживать "европейскую энергетическую безопасность". В министерстве энергетики РФ между тем ожидают, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года.