Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия-24".
В эфире программы "Международное обозрение" Захарова заметила, что строительство газопровода не затрагивает территориальные интересы США, которые находятся на другом континенте. Она также отметила, что Штаты не вовлечены в проект строительства ни финансово, ни географически.
Ранее НСН сообщала, что санкции, наложенные на газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", в Штатах объяснены необходимостью поддерживать "европейскую энергетическую безопасность". В министерстве энергетики РФ между тем ожидают, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года.
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