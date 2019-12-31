Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга

В России начинается последний этап ограничения предельного долга. С 1 января максимальный размер процентов по ссудам на срок менее год не должен будет превышать размер самого долга более чем 1,5 раза, передает RT.

Новое правило распространяется на пени и штрафы.

Условия потребительских кредитов и займов стали ужесточать с 1 января 2019 года. С тех пор максимальный размер процентов сократился вдвое. Ежедневную процентную ставку ограничили уровнем в 1%. По оценке директора саморегулируемой организации «МиР» Елены Стратьевой, новые ограничения привели к ужесточению оценки кредитоспособности заёмщиков.

