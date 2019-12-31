Новости за ночь: Милонов предложил наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать «виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо.
Речь идет о наказании для водителей, злоупотребляющих «аварийкой». Прикрываясь световым сигналом, они оставляют машины на проезжей части, а сами уходят по своим делам, пишет Милонов. Такая «нездоровая практика» снижает пропускную способность и без того загруженных дорог до минимума, отмечает депутат.
Милонов говорит, что в последнее время такое стало происходить чаще. Подобным образом иногда поступают промоутеры, члены автоклубов, музыканты и блогеры.
«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа», - напомнил Милонов.
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