Новости за ночь: Милонов предложил наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Речь идет о наказании для водителей, злоупотребляющих «аварийкой». Прикрываясь световым сигналом, они оставляют машины на проезжей части, а сами уходят по своим делам, пишет Милонов. Такая «нездоровая практика» снижает пропускную способность и без того загруженных дорог до минимума, отмечает депутат.

Милонов говорит, что в последнее время такое стало происходить чаще. Подобным образом иногда поступают промоутеры, члены автоклубов, музыканты и блогеры.

«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа», - напомнил Милонов.

