Новости за ночь: Милонов предложил наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»

31 декабря 201907:23

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать «виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее письмо.

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Речь идет о наказании для водителей, злоупотребляющих «аварийкой». Прикрываясь световым сигналом, они оставляют машины на проезжей части, а сами уходят по своим делам, пишет Милонов. Такая «нездоровая практика» снижает пропускную способность и без того загруженных дорог до минимума, отмечает депутат.

Милонов говорит, что в последнее время такое стало происходить чаще. Подобным образом иногда поступают промоутеры, члены автоклубов, музыканты и блогеры.

«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа», - напомнил Милонов.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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