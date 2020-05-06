Новости за ночь: Эксперты прогнозируют рост долгов за ЖКХ до 1,6 трлн рублей

Ухудшение платёжной дисциплины приведёт к росту общей задолженности за ЖКХ до 1,6 триллиона рублей к концу 2020 года, прогнозирует исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Эксперты считают, что долг увеличится в основном за счёт юридических лиц и промышленных предприятий, испытывающих финансовые трудности.

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук предположил, что скачок задолженности может сорвать подготовку жилищного фонда к отопительному сезону и привести к снижению качества услуг по содержанию домов.

По данным Минстроя, общая сумма долга за ЖКХ до сих пор росла постепенно. В 2017 году она составляла 1,33 триллиона рублей, в 2018 году — 1,37 триллиона рублей, в 2019 году — 1,39 триллиона рублей, из которых 615 миллиардов составляли долги граждан.