Новости за ночь: Эксперты прогнозируют рост долгов за ЖКХ до 1,6 трлн рублей

Собираемость платы за жилищно-коммунальные услуги, которая в последние годы составляла 95-97%, в марте снизилась на 5-20% в зависимости от региона, а в апреле упадёт на 30-50%. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

В Общественной палате призвали наказывать неплательщиков по услугам ЖКХ

Ухудшение платёжной дисциплины приведёт к росту общей задолженности за ЖКХ до 1,6 триллиона рублей к концу 2020 года, прогнозирует исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Эксперты считают, что долг увеличится в основном за счёт юридических лиц и промышленных предприятий, испытывающих финансовые трудности.

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук предположил, что скачок задолженности может сорвать подготовку жилищного фонда к отопительному сезону и привести к снижению качества услуг по содержанию домов.

По данным Минстроя, общая сумма долга за ЖКХ до сих пор росла постепенно. В 2017 году она составляла 1,33 триллиона рублей, в 2018 году — 1,37 триллиона рублей, в 2019 году — 1,39 триллиона рублей, из которых 615 миллиардов составляли долги граждан.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Читайте также новости за ночь 6 мая:
ФОТО: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:МинстройДолги ЖКХ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры