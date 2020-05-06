Новости за ночь: Латвийский министр назвал Латвию донором денег в СССР
Латвийская ССР отдавала почти половину своих доходов — 48% — в бюджет Советского Союза, заявил министр юстиции Латвии. По его словам, это свидетельствует о силе республики.
«Мы были донорами денег в СССР», - цитирует Борданса «Sputnik Латвия». Он при этом не уточнил, сколько денег получала Латвийская ССР.
В Риге считают, что с 1940 по 1991 год страна была оккупирована СССР. Латвийская комиссия по подсчёту ущерба от «советской оккупации» в этом году выработает методику исчисления убытков на основе опыта международных организаций. Комиссия также занимается обобщением материалов об уничтожении состоятельного крестьянства в Латвии и созданием базы данных о репрессированных лицах.
В Москве считают понятие «оккупация» неприменимым к советской Латвии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что требования о компенсации со стороны Латвии предъявляют «больные люди с неисправимой психикой», а в Кремле призывали не забывать о вкладе, которые был внесён в развитие стран Прибалтики в советское время.
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