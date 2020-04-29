В Общественной палате призвали наказывать неплательщиков по услугам ЖКХ

«Я обращался по этому поводу к председателю правительства, ещё когда было только сделано предложение не наказывать людей пенями и штрафами. На сегодняшний день ситуация в ЖКХ критическая и накапливалась она многие годы. А теперь и вовсе доходы управляющих компаний упали на 30% и это очень серьёзная ситуация, учитывая, что сейчас такой период, что управляющим компаниям наоборот приходиться увеличивать свои расходы, приобретая различные средства дезинфекции, дополнительно обрабатывая подъезды, лифты, почтовые ящики и так далее. Отключать коммунальные услуги, конечно, нельзя, но вместе с тем их и оплачивать необходимо», - сообщил глава комиссии по ЖКХ ОП РФ.

Кроме того, он призвал наказывать людей, которые способны оплатить коммунальные услуги, но не делают этого, и рассказал, как поддержать тех, кто в этом нуждается.

«Опыт показывает, что пенсионеры оплачивают услуги ЖКХ гораздо более стабильно, чем обеспеченные люди. А теперь у нас появился стимул для определённой категории людей не платить. Поэтому платить нужно, и наказывать тоже нужно. А нуждающимся людям необходимо оказывать конкретную направленную помощь по оплате услуг ЖКХ. Сегодня помощь оказывается, если стоимость услуг ЖКХ составляют 22% от общего семейного дохода, я считаю, что этот порог нужно снизить до 10% и вот тогда это будет ощутимо. Причём оказывать эту помощь нужно из резервных фондов, так как у муниципалитетов денег нет», - добавил Игорь Шпектор.

Ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков – даже если срок проверки уже истек – до 1 января 2021 года, о чём сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстандарта.

При этом отмечается, что ресурсоснабжающие и управляющие компании должны будут принимать данные таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. При этом штрафы и пени взыскиваться не будет.

