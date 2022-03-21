Новак: Влияние отказа США от российской нефти будет незначительным
Влияние решения США и Великобритании об отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов будет незначительным. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, это связано с тем, что поставки туда были незначительными.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в Евросоюзе.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru