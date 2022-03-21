Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС

Эмбарго на поставки нефти из России сильно ухудшает энергобаланс в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такое решение может повлиять на мировой нефтяной рынок.

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«Американцы при этом останутся при своих и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело», - подчеркнул Песков.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияНефтьЭмбаргоДмитрий Песков
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