Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС

«Американцы при этом останутся при своих и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело», - подчеркнул Песков.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.