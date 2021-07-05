«Всего лишь 5% от бюджета». Кричевский о «триллионе» рублей ущерба из-за пандемии
По словам экономиста, в других странах расходы на ликвидацию последствий пандемии были куда больше.
Экономика России потеряла из-за пандемии коронавируса в 2020 году почти один триллион рублей, посетовали в Роспотребнадзоре. На прямые выплаты населению было потрачено не менее 515 млрд рублей, на лечение больных в стационарах - около 183 млрд, на тестирование на COVID-19 - 108 млрд.
Триллион это, безусловно, большая сумма, но для российского бюджета это всего 5%, а это в сложившихся условиях нормально, так как другие страны потеряли гораздо больше, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Никита Кричевский.
«Давно говорится, что каждый должен заниматься своим делом. Роспотребнадзор должен выполнять свои непосредственные функции и не лезть, уж простите, в сферу экономистов, в сферу в том числе тех, кто занимается расчетом бюджета и российского ВВП. Один триллион сумма, безусловно, большая. Но это всего лишь 5% бюджетных расходов за прошлый год. 5% - много это или мало? Это нормально! При этом Россия, можно сказать, в авангарде по сравнению с другими странами, где подобные расходы составили существенно большую долю расходов национальных бюджетов. При этом деньги пошли не на финансирование металлургов, нефтяников, лесопромышленников, а на социальные выплаты, которые в условиях пандемийного форс-мажора были, к сожалению, необходимы. Иначе проблема со снижением потребительского спроса была бы куда более острой», - отметил специалист.
Кричевский рассказал, что 5% - это серьезная величина, но она была профинансирована не столько за счет урезания других бюджетных расходов, сколько за счет займов, которые были осуществлены на «весьма и весьма неплохих условиях». Причем на долгие сроки, и «займы будут вне всякого сомнения погашены».
Собеседник НСН заявил, что в этом году стоило бы ждать меньших потерь для экономики, если не одно «но».
«Что касается расходов бюджета, а не потерь экономики, потому что потери экономики составили не триллион, а три триллиона рублей по прошлому году, если брать ВВП (внутренний валовый продукт – прим. НСН), то в этом году они будут существенно меньше. Потому что экономика работает, люди выходят на свои рабочие места и занимаются своими привычными рабочими обязанностями, если бы не одно «но». Дело в том, что в последние месяцы мы наблюдаем взрывной рост цен на товары продовольственной промышленной группы. И это приведет к необходимости дополнительных выплат пособий, повышений зарплат бюджетников, других бюджетных начислений во второй половине этого года, особенно в преддверии выборов. Вот здесь прогнозировать, сколько это будет стоить для бюджета, не возьмется, пожалуй, никто. Поэтому вторая половина этого года может быть лучше, чем весь прошлый год, а может быть хуже. Но в любом случае, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом», - заявил Кричевский.
Ранее Пенсионный фонд России объявил о начале приема заявлений на новые пособия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- Губерниева внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
- Названы регионы с некачественной питьевой водой
- В Минздраве рассказали об обследованиях для переболевших COVID-19
- Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения
- Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с россиянами, у которых на Кубе нашли COVID-19
- Названы города с «неприемлемым канцерогенным риском» в атмосфере
- СМИ: Власти запланировали получить 400 млрд с налогов
- Россия собирается производить автомобили на водороде
- Директор госпитализированной певицы МакSим обратилась к поклонникам
- Спасатели извлекли 23 человека из-под завалов в Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru