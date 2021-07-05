«Всего лишь 5% от бюджета». Кричевский о «триллионе» рублей ущерба из-за пандемии

«Давно говорится, что каждый должен заниматься своим делом. Роспотребнадзор должен выполнять свои непосредственные функции и не лезть, уж простите, в сферу экономистов, в сферу в том числе тех, кто занимается расчетом бюджета и российского ВВП. Один триллион сумма, безусловно, большая. Но это всего лишь 5% бюджетных расходов за прошлый год. 5% - много это или мало? Это нормально! При этом Россия, можно сказать, в авангарде по сравнению с другими странами, где подобные расходы составили существенно большую долю расходов национальных бюджетов. При этом деньги пошли не на финансирование металлургов, нефтяников, лесопромышленников, а на социальные выплаты, которые в условиях пандемийного форс-мажора были, к сожалению, необходимы. Иначе проблема со снижением потребительского спроса была бы куда более острой», - отметил специалист.

Кричевский рассказал, что 5% - это серьезная величина, но она была профинансирована не столько за счет урезания других бюджетных расходов, сколько за счет займов, которые были осуществлены на «весьма и весьма неплохих условиях». Причем на долгие сроки, и «займы будут вне всякого сомнения погашены».

Собеседник НСН заявил, что в этом году стоило бы ждать меньших потерь для экономики, если не одно «но».