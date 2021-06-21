«Нищета вместо инфляции». Экономист объяснил, почему россиянам не хотят раздавать деньги

«В нашей сильно покореженной экономике нет очень быстрой отдачи от изменения спроса к изменению производства. В нормальной экономике, когда ты даешь деньги потребителю, увеличивается спрос. У него становится больше денег в кошельке, и он начинает искать товар. Производители видят, что можно больше продать, и они начинают производить. А в российской экономике, когда ты даешь деньги потребителю, он прибегает в магазин, спрос становится больше, но производитель не наращивает мощности, потому что кроме выгоды от продажи он видит, что ему нужно что-то построить, получить разрешения и так далее. Там столько бюрократических процедур, что у производителя нет интереса увеличивать производство в ответ на возросший спрос. Он просто повышает цены», - разъяснил Липсиц.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что если начать печатать деньги и раздавать их россиянам, это приведет не к росту экономики, а к инфляции. По словам собеседника «Радиоточки НСН», задача Центробанка – сдерживать инфляцию, чем он и занимается.

«Центробанк не отвечает за рост экономики, по российским законам ЦБ отвечает за инфляцию, вот он и делает все, что может, для ее сокращения. Если бы в России была нормальная экономика и нормальный инвестиционный климат, рост спроса порождал бы рост производства, и не было бы никакой проблемы инфляции. Но, поскольку у нас такая ситуация, что бизнесу развиваться не выгодно, Центробанк это видит, но не может вам сказать, потому что это не очень тактично по отношению к правительству РФ в целом. Он объясняет, что у вас после того как спрос возрастет, производство увеличиваться не будет, а вырастут цены и будет инфляция. Поэтому он предлагает простое решение: никому не давать денег – при этом не будет инфляции, но вы будете бедные, нищие и вам будет трудно жить», - пояснил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ.

Липсиц отметил, что в ряде стран методика «раздачи денег» весьма эффективна.

«Если взять ситуации в США и Великобритании, там раздавали деньги невероятно щедро, и нам казалось, что это не правильно и вызовет инфляцию. Но в экономике США сейчас идет очень мощный подъем, и уже говорят, что это будет самый мощный подъем за 80 лет мирового экономического роста. Там есть эта «нормальная связка», когда рост спроса порождает рост предложения, производство расширяется и появляются новые предприятия. Инфляция там немножко приподнялась, но при этом есть рост экономики», - подчеркнул он.

При этом Липсиц не верит, что в российской экономике что-то может измениться.

«Чтобы что-то изменить, надо менять саму организацию нашей экономики, дать людям заниматься бизнесом, улучшать инвестиционный климат, защищать бизнес, чтобы людям было выгодно наращивать производство в России. Об этом экономисты говорят уже лет 20, но у нас это никогда не делалось и не будет делаться. Поэтому, к сожалению, тут даже предлагать что-то бесполезно. Все программы написаны экономистами, но ничего не делается. А если делается, то создаются госкорпорации, которые проедают деньги и мало что дают в экономику», - заключил он.