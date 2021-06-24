Россиянам с 1 июля станут доступны новые пособия

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет принимать заявления на новые пособия, сообщает ТАСС.

Пособия россиянам будут автоматически начисляться через «Госуслуги»

Помощь будут получать беременные россияне и родители-одиночки с детьми от 8 до 16 лет. Пособия будут начисляться с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Размер выплаты будет определяться в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе. Неполные семьи смогут получать 50% прожиточного минимума ребенка, беременные — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Заявления будут приниматься на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Ранее стало известно, что в России будет можно получить выплаты от государства через портал госуслуг. Теперь на соответствующем сайте появится возможность дать согласие на зачисление социальных выплат, при этом подавать заявление не нужно.

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