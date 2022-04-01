«У России дешевле»: Названы условия поставок газа в Китай из разных стран

В свою очередь, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в пресс-центре НСН объяснил, что Китай вкладывается в российские инфраструктуру и месторождения.

«Туркменистан тоже продает свой газ дороже, чем Россия, тоже без вложения в инфраструктуру. Я считаю, что китайцы вкладываются в инфраструктуру нашу, вкладываются в месторождения, поэтому, наверное, наше руководство приняло решение продавать газ чуть дешевле. Еще, конечно, важен и объем поставок», - добавил он.

