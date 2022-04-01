«У России дешевле»: Названы условия поставок газа в Китай из разных стран
Виталий Манкевич объяснил, почему российский газ обходится Китаю дешевле, чем газ из Мьянмы и Туркменистана.
Россия продает Китаю газ почти в три раза дешевле, чем Мьянма, заявил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.
«Россия продает Китаю газ по цене 118 долларов, так было до начала спецоперации. Есть такая страна Мьянма, более известная как Бирма, мне там довелось быть, ее нельзя назвать развитой страной. Вы знаете, по какой цене Мьянма продает Китаю газ? По 387 долларов. При этом там не надо вести трубопровод через многолетнюю мерзлоту, тайгу», - рассказал Котков.
В свою очередь, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в пресс-центре НСН объяснил, что Китай вкладывается в российские инфраструктуру и месторождения.
«Туркменистан тоже продает свой газ дороже, чем Россия, тоже без вложения в инфраструктуру. Я считаю, что китайцы вкладываются в инфраструктуру нашу, вкладываются в месторождения, поэтому, наверное, наше руководство приняло решение продавать газ чуть дешевле. Еще, конечно, важен и объем поставок», - добавил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- Матвиенко заявила о необходимости увеличить потребление газа внутри РФ
- В Минкульте объяснили перенос премьеры фильма «Ампир V» по книге Пелевина
- ЕС готовит новые санкции против России
- Володин потребовал от критикующих спецоперацию уйти со своих постов
- Депутат Хамзаев предложил лишить Депардье гражданства за высказывание о спецоперации на Украине
- Эрдоган запланировал переговоры с Путиным
- Лавров: Россия выступает за гарантии безопасности для Москвы, Киева и Европы
- Российские транспортные самолёты арестовали на Украине
- Болгария, Италия и Швейцария объявили об отмене антиковидных ограничений
- В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru