Матвиенко заявила о необходимости увеличить потребление газа внутри РФ
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в условиях возможного отказа Европы от российского газа следует увеличить его использование внутри России, сообщает ТАСС.
Она привела в пример США, которые добывают больше газа, чем Россия, однако большую часть оставляют у себя, что позволило им создать мощную промышленность по переработке газа и по получению дополнительной стоимости.
«Главная, мне кажется, задача - переосмыслить вообще возможности использования газа, активнее развивать газоперерабатывающие предприятия. Не только думать, куда продавать, а как его активнее использовать в стране», - подчеркнула сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за поставки газа в «недружественные» страны на рубли с 1 апреля 2022 года, сообщает RT.
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