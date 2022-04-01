Матвиенко заявила о необходимости увеличить потребление газа внутри РФ

Она привела в пример США, которые добывают больше газа, чем Россия, однако большую часть оставляют у себя, что позволило им создать мощную промышленность по переработке газа и по получению дополнительной стоимости.

«Главная, мне кажется, задача - переосмыслить вообще возможности использования газа, активнее развивать газоперерабатывающие предприятия. Не только думать, куда продавать, а как его активнее использовать в стране», - подчеркнула сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за поставки газа в «недружественные» страны на рубли с 1 апреля 2022 года, сообщает RT.