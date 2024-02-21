«Никакого импорта»: Россия не может договориться с китайскими банками из-за угроз США
Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из российских кредитных организаций. О сложностях сообщили также банки Турции и ОАЭ.
Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций, сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Еще в начале января банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China начали вводить ограничения, российские клиенты получали неутешительные уведомления.
Эксперты отмечают, что крупнейшие китайские игроки опасаются вторичных санкций со стороны США, Вашингтон активно взялся за нарушителей санкций в декабрьском пакете ограничительных мер.
Отмечаются, что упомянутые банки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.
Также уточняется, что спасти ситуацию не может российский аналог SWIFT (СПФС) или китайский CIPS. Финансовые организации отклоняют все платежи вне зависимости от того, через какую систему они идут.
Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников объяснил, что Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) Федерального казначейства США последовательно проводит с финансовыми организациями по всему миру разъяснительную работу и делает строгие предупреждения. Проще говоря, угрожает.
По оценкам специалистов, сегодня 40% платежей из РФ приходятся на Китай и Турцию. При этом торговый баланс Китая и США значительно превышает аналогичный показатель страны в паре с Россией, поэтому опасения китайских компаний можно понять.
Российский бизнес был готов к подобным мерам, а крупные отечественные банки открыли свои представительства в КНР, чтобы облегчить отправку платежей.
В середине января турецкие банки также начали закрывать российским компаниям счета и ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Тогда «Ведомости» писали, что это связано с беспрецедентным давлением США.
Турецкие банки заблокировали все трансграничные платежи с Россией в долларах, евро и даже лирах, заявил тогда гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.
«Там уже заблокировали все платежи. На сегодняшний день ни один платеж трансграничный между Россией и Турцией не проходит – ни в долларах, ни в евро, ни в лирах», - говорил он 1 февраля.
Он отметил, что турецкие банки опасаются санкций от США и Евросоюза, а решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной.
В феврале турецкие банки возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров. Среди разрешенных категорий — сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование.
Если российские власти не решат проблему с расчетами компаний и физлиц из РФ в Турции и Китае, то государство лишится импорта многих товаров, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.
«Глубочайшее заблуждение, что страны, с которыми мы торгуем, та же Турция и Китай в первую очередь, помогают нам только в параллельном импорте. С Китаем торговый оборот 230 млрд (долларов в год – ред. НСН). Вычтем оттуда экспорт нефтегазовый, сырьевой – на 115 млрд долларов Китай поставил нам товаров. Весь импорт российский 250 млрд долларов, то есть КНР почти 50% импорта занимает. Если решение по платежам будет не найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую. С Турцией то же самое – 6 млрд долларов турецкий импорт», - рассказал он.
Он также отметил, что не видит альтернативных вариантов сотрудничества с указанными странами.
Ранее крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций также начали ограничивать расчеты с Россией. В ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами РФ, в том числе и по «непрозрачным причинам».
На фоне тревожных новостей глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил НСН, что Центробанк России уже прорабатывает вопрос ограничения платежей с банками ряда стран, на фоне роста зарубежной торговли в этом также заинтересованы и партнеры Москвы из дружественных стран.
«Не сомневаюсь, что мы найдем решение. Сейчас можно использовать другие страны для расчета, ведь финансовые организации разных стран сотрудничают с банками Эмиратов. Также санкционные решения ускорят более активное использование цифровых финансовых активов и обеспеченных цифровых валют в международных расчетах. Финансовые организации для этого не нужны. Таким образом банки создают основу для самоуничтожения. Это произойдет небыстро, но в перспективе в течение десятилетия банковская система может сильно измениться», - объяснил он.
Собеседник НСН также добавил, что более детально эту тему намерены обсудить в рамках саммита БРИКС.
«После санкционных решений США против России возникает необходимость поиска путей расчета, альтернативных SWIFT, доллару и евро. США и Европа подталкивают страны БРИКС к этому, даже не потому, что Россия находится под санкциями. Другие страны понимают, что тоже в любой момент могут попасть подобные недружественные решения», - резюмировал он.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет развиваться, все проблемные вопросы обсуждаются в рамках механизмов двусторонней кооперации.
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