«Никакого импорта»: Россия не может договориться с китайскими банками из-за угроз США

Также уточняется, что спасти ситуацию не может российский аналог SWIFT (СПФС) или китайский CIPS. Финансовые организации отклоняют все платежи вне зависимости от того, через какую систему они идут.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников объяснил, что Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) Федерального казначейства США последовательно проводит с финансовыми организациями по всему миру разъяснительную работу и делает строгие предупреждения. Проще говоря, угрожает.

По оценкам специалистов, сегодня 40% платежей из РФ приходятся на Китай и Турцию. При этом торговый баланс Китая и США значительно превышает аналогичный показатель страны в паре с Россией, поэтому опасения китайских компаний можно понять.

Российский бизнес был готов к подобным мерам, а крупные отечественные банки открыли свои представительства в КНР, чтобы облегчить отправку платежей.

В середине января турецкие банки также начали закрывать российским компаниям счета и ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Тогда «Ведомости» писали, что это связано с беспрецедентным давлением США.

Турецкие банки заблокировали все трансграничные платежи с Россией в долларах, евро и даже лирах, заявил тогда гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.

«Там уже заблокировали все платежи. На сегодняшний день ни один платеж трансграничный между Россией и Турцией не проходит – ни в долларах, ни в евро, ни в лирах», - говорил он 1 февраля.

Он отметил, что турецкие банки опасаются санкций от США и Евросоюза, а решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной.

В феврале турецкие банки возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров. Среди разрешенных категорий — сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование.

Если российские власти не решат проблему с расчетами компаний и физлиц из РФ в Турции и Китае, то государство лишится импорта многих товаров, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.