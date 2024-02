«Никакого импорта»: Россия не может договориться с китайскими банками из-за угроз США

Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций, сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.



Еще в начале января банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China начали вводить ограничения, российские клиенты получали неутешительные уведомления.

Эксперты отмечают, что крупнейшие китайские игроки опасаются вторичных санкций со стороны США, Вашингтон активно взялся за нарушителей санкций в декабрьском пакете ограничительных мер.

Отмечаются, что упомянутые банки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.