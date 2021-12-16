«Семь раз проверь»: Что мешает Германии ускорить одобрение «Северного потока – 2»

Германия осознает всю серьезность проверок «Северного потока – 2» и подходит к процессу скрупулёзно во избежание проблем в будущем, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

«Они сейчас ждут документы от Nord Stream 2, а затем примут свое решение, и после этого еще одобрение должно быть со стороны Еврокомиссии. Документы готовятся, есть юридические процедуры. Проекту уделяется такое внимание, что все должно быть без сучка и задоринки, любая зацепка может отбросить процесс согласования и все будет гораздо дольше. Лучше сейчас семь раз отмерить и потом своевременно один раз отрезать. Не думаю, что это недоработка «Газпрома», просто процесс сам по себе нетривиальный. Потому что поправки в законодательство были внесены исключительно, чтобы создать сложности «Северному потоку – 2», как дополнительный рычаг давления на Россию», - отметил Гривач.